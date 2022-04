Ad un anno di distanza dalla conferma che LG Mobile non avrebbe più lanciato nuovi smartphone Android sul mercato, l’azienda conferma l’arrivo di Android 12 per tre dispositivi. La società ha confermato sul suo sito Web che aggiornerà tre dispositivi con Android 12 entro la fine di questo trimestre.

I tre dispositivi interessati sono gli LG Q92 5G, V50 e V50S. Dovrebbero ricevere il software Android 12 entro la fine di giugno, ma ciò non significa che arriverà su tutti i modelli in tutto il mondo. L’arrivo è certo in ​​Corea, probabilmente ci sarà anche in altri Paesi, ma non c’è alcuna certezza a riguardo.

Aggiornamento ad Android 12 per tre dispositivi LG nonostante la fine consolidata dell’azienda

LG ha anche confermato che rilascerà le ultime patch di sicurezza per il Q52, il modello Velvet e la serie Wing. L’LG Velvet ha già ricevuto il nuovo Android 12 a marzo, mentre gli altri due dispositivi in ​​questo elenco stanno ancora aspettando il loro aggiornamento ma dovrebbe mancare davvero poco. Non è chiaro se dopo l’arrivo di Android 12 ci saranno anche delle novità riguardanti Android 13.

Dunque, nonostante sia la fine di un’era per LG Mobile, gli aggiornamenti continueranno ad esserci per alcuni dispositivi specifici. Alcuni degli ultimi modelli, infatti, grazie alla garanzia dalla durata di tre anni, dovranno obbligatoriamente ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti, almeno per un po’. Gli aggiornamenti di sicurezza sono l’unica garanzia. La società stessa ha dichiarato nel 2021: “Tutti gli smartphone LG premium attualmente in uso riceveranno fino a tre iterazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android dall’anno di acquisto”.