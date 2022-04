L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare anche per questo mese di aprile 2022 la propria offerta denominata PORT IN, dedicata a tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero.

Nello specifico si tratta di PORT IN 5.99, PORT IN 7.99 e PORT IN EST, precedentemente disponibili fino alla fine di Marzo 2022. Adesso, come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, la data di scadenza è fissata al 30 Aprile 2022, salvo ulteriori cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LycaMobile proroga le offerte PORT IN fino alla fine del mese in corso

Per attivare una di queste offerte, è necessario sostenere il costo della nuova SIM e quello per una prima ricarica, di importo variabile a discrezione del rivenditore. Iniziamo subito con la PORT IN da 5.99 euro al mese, che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati mensile al costo di 5,99 euro ogni 30 giorni.

Un’altra offerta è la PORT IN da 7.99 euro al mese che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile. Infine la PORT IN EST prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 minuti internazionali verso numeri di alcuni Paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati al prezzo di 10,90 euro ogni 30 giorni.

Per quanto riguarda i 100 minuti internazionali inclusi con PORT IN EST, nel dettaglio è possibile chiamare numeri di rete fissa e rete mobile dei Paesi dell’Unione Europea, ma anche di India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli riguardanti le offerte appena citate.