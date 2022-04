Il colosso cinese Huawei ha recentemente rilasciato le patch di sicurezza di aprile 2022, sul proprio sito ufficiale ha pubblicato le novità con annessa lista completa degli smartphone e tablet a marchio Huawei e degli smartphone HONOR precedenti alla cessione che le riceveranno.

Il produttore cinese si conferma uno dei migliori quanto a tempestività degli aggiornamenti di sicurezza e questo mese ha anticipato persino Google e Samsung. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei ha rilasciato le patch di sicurezza di aprile 2022

Prima di entrare nel merito dell’aggiornamento, occorre fare la solita premessa: in questa sede non verrà toccato l’argomento HarmonyOS, che pure è ovviamente al centro dei piani presenti e futuri del produttore cinese, ma soltanto quello della EMUI/Magic UI con base Android. Tutti i dettagli dell’aggiornamento di sicurezza del mese di marzo 2022 per EMUI e Magic UI sono già stati resi disponibili da Huawei sul proprio sito ufficiale.

Come al solito, le patch sono ripartite in patch di libreria di terze parti e patch Huawei. Questo aggiornamento di sicurezza include le CVE annunciate nel bollettino della sicurezza Android di marzo 2022, fortunatamente nessuno grave, un buon numero Alto, poco Medio e nessuno Basso.

Dal sito ufficiale Huawei apprendiamo la lista completa dei modelli destinatari degli aggiornamenti di sicurezza, con distinzione tra quelli aggiornati su base mensile e quelli aggiornati trimestralmente. I destinatari delle ultime patch rilasciate sono le serie Huawei Mate, le serie Huawei P e le serie Huawei MatePad.