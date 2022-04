Rockstar Games ha confermato ufficialmente che stanno effettivamente lavorando al successore di GTA: V, ma lo studio deve ancora confermare il nome del videogioco.

Data la tradizione del franchise, è probabile che il prossimo gioco open world si chiamerà GTA 6, che dovrebbe arrivare su PS5, Xbox Series X|S e PC nei prossimi anni. Sebbene lo studio non abbia detto molto sul gioco, diverse fughe di notizie e speculazioni affermano conoscere già alcuni elementi chiave.

Una di queste speculazioni sembra offrire molte informazioni sul prossimo progetto di Rockstar Games, offrendo spunti su missioni, personaggi, mappe e altro ancora. Secondo la perdita, lo studio offrirà maggiori dettagli su GTA 6 entro la fine del 2022. Si ipotizza che GTA 6 uscirà entro la fine del 2023 o entro la primavera del 2024 e il gioco sarà inizialmente esclusivo di Sony PS5 e Xbox Series S|X.

Allo stesso modo, la versione PC arriverà forse un anno dopo il rilascio iniziale. La fuga di notizie suggerisce anche che il gioco si svolgerà nel sud della Florida e sarà ambientato negli anni ’80. Ci saranno tre personaggi giocabili di cui due maschili e uno femminile. Si dice anche che la mappa di GTA 6 sarà 1,5 volte più grande della mappa di GTA: V.

Due città enormi nel nuovo capitolo

Si dice che la mappa di GTA 6 sia composta da due città: Vice City e Cottonmouth insieme ad alcune città più piccole dentro e intorno alle principali. Ci sarà anche una rappresentazione di Everglades, Florida Keys e Lake Okeechobee nel gioco.

Si pensa che queste missioni siano meno scriptate, il che dovrebbe dare più libertà durante la riproduzione di una missione. I giocatori potranno inoltre acquistare molte proprietà in giro per la città e ci sarà anche un’opzione per costruire il proprio impero criminale. Durante il lancio, si dice che il gioco abbia oltre 400 veicoli ed è probabile che lo studio ne aggiungerà altri nei prossimi giorni.