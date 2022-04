Sarà questa la fine della serie? Dopo oltre vent’anni di film Fast and the Furious, il franchise si prepara a coronare la conclusione di un mito con il decimo capitolo (che sarà diviso in due parti) della serie principale con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Mentre il film d’azione in arrivo si prepara per iniziare la produzione, il membro del cast Tyrese Gibson ha un entusiasmante aggiornamento da dare ai fan.

Tyrese Gibson è entrato a far parte della famiglia Fast nel 2003 come Roman Pearce in 2 Fast 2 Furious, e da allora l’attore ha recitato in altri cinque film del franchise: Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious e 2021’s puntata più recente, F9: The Fast Saga.

Poco prima di tornare per il decimo film, ha condiviso alcuni pensieri su Instagram in merito alla nuova sceneggiatura.

Le parole dell’attore

Con una sua foto accanto a Vin Diesel e Ludacris, Tyrese Gibson dice di aver appena finito di leggere la sceneggiatura di F10 esclamando “siamo ufficialmente su un’altro mondo”.

Non conosciamo la trama dei prossimi film di Fast and Furious in questo momento, ma di recente abbiamo appreso che Jason Momoa di Aquaman interpreterà il cattivo e anche la star di The Suicide Squad Daniela Melchior si è unita alla famiglia Fast. Ci aspettiamo anche che Michelle Rodriguez, Sung Kang e Nathalie Emmanuel facciano parte del film insieme a Tyrese Gibson, Vin Diesel, Ludacris e altre star di ritorno. Molti leaks nel frattempo, dicono che alcune scene saranno girate a Torino, ma la notizia non è stata ancora confermata.

È anche giusto dire che Deckard Shaw di Jason Statham, Jakob Toretto di John Cena e Cipher di Charlize Theron potrebbero anche riprendere i loro ruoli in Fast. Justin Lin dirigerà dopo aver guidato F9 insieme alle puntate del 2009, 2011 e 2013 e inizialmente salito a bordo per Tokyo Drift del 2006.

Sfortunatamente, Luke Hobbs di Dwayne Johnson non dovrebbe tornare nel franchise principale secondo una dichiarazione dello stesso Rock. Vin Diesel ha chiesto pubblicamente a Johnson di “presentarsi” per la famiglia Fast nel decimo film, ma dovremo aspettare e vedere.