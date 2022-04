I prezzi sono davvero ai minimi storici su tantissimi prodotti da Esselunga, gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio per acquistare alcuni dei più importanti prodotti di tecnologia generale, riuscendo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Il volantino che discuteremo nel nostro articolo, lo rammentiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti che sceglieranno di recarsi fisicamente in un qualsiasi negozio in Italia, non sarà in nessun modo possibile affidarsi al sito ufficiale dell’azienda.

Premete questo link e collegatevi al nostro canale Telegram, sono disponibili tanti codici sconto Amazon gratis, in esclusiva.

Esselunga spaventa tutti: arrivano nuove offerte assurde

Lo Speciale Multimediale di Esselunga lascia davvero gli utenti a bocca aperta, per l’occasione di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato in Italia, anche ad esempio scegliendo di mettere le mani su un Apple iPhone 13 di ultima generazione, acquistabile nel periodo corrente a soli 868 euro (la variante prevede 128GB di memoria interna).

Sono tantissimi gli smartphone effettivamente in promozione, partendo dall’alto incrociamo Samsung Galaxy S21 FE a soli 598 euro, per scendere poi verso Apple iPhone 11 a 548 euro, e tutti gli altri. La fascia medio-bassa è perfettamente rappresentata da Galaxy A52s a 328 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 298 euro, Galaxy A22 a 188 euro, Oppo A16s a 148 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 98 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 198 euro e similari. A tutto ciò, aggiungendo solamente 1 euro, sarà possibile ricevere in regalo una powerbank SBS da 10’000mAh (il cui valore commerciale si aggira attorno ai 29 euro).

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino, aprite subito questo link.