La modalità aereo è una modalità inizialmente attivata per consentire ai passeggeri dell’aereo di utilizzare gli smartphone senza timore di interferire con il sistema di comunicazione dell’aeromobile. Quindi, se questa modalità aereo è attivata, disabiliterà o bloccherà immediatamente l’accesso alle reti cellulari, wifi, gps e bluetooth.

Ma ci sono alcune fonti che affermano che la modalità aereo può essere utilizzata come metodo per ottenere Internet gratuito.

Pertanto, seguendo questa procedura, la modalità aereo rimarrà attiva nella barra di stato ma la radio della rete cellulare rimarrà attiva. Quindi, dopodiché, sarai ancora in grado di navigare anche se sappiamo che se attivi la modalità aereo non dovresti essere in grado di connettersi a Internet.

Internet gratis su un telefono Android

Attiva la modalità aereo, puoi attivare la modalità aereo tramite la barra di stato o premendola. Se non ce n’è, di solito la funzione viene chiamata modalità aereo.

Attendi fino a quando l’icona dell’aeroplano non viene visualizzata nella barra di stato e la rete dati o il Wi-Fi sono spariti

Dopodiché, chiama *#*#4636#*#*, le informazioni sul telefono appariranno automaticamente.

Dopodiché, premi il pulsante Accendi radio. Una volta attivato, puoi provare a navigare gratuitamente con la Modalità aereo.Si è scoperto inoltre che ci sono diversi smartphone che nel terzo passaggio, ovvero quando bisogna chiamare a *#*#4636#*#* non appare nulla. Pertanto, come soluzione, bisognerà utilizzare un’applicazione di terze parti, che di solito viene utilizzata per modificare alcune informazioni, ovvero HTTP Injector.

Metodo HTTP Injector