Coop e Ipercoop cercano di proseguire sull’ottima strada intrapresa nelle scorse settimane, con il lancio di una campagna promozionale che vuole assolutamente attirare e catturare l’attenzione dei consumatori, con prezzi alla portata di tutti.

Il volantino che potrete trovare nel nostro articolo, non si discosta troppo da quanto siamo stati abituati a vedere in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere effettuati in ogni negozio, e che sopratutto i migliori prezzi bassi sono applicati su prodotti no brand, con annessa la garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop sono veramente incredibili

Grazie al SottoCosto di Coop e Ipercoop, gli utenti possono continuare a risparmiare, a patto che siano lesti a correre in negozio per completare gli acquisti. E’ bene ricordare, infatti, che le scorte sono estremamente limitate, e che potrebbero terminare prima della data di scadenza della campagna.

Entrambi i modelli di smartphone in promozione, sono legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, il primo della lista è lo Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo con connettività 5G, processore octa-core e display IPS LCD da 6,5 pollici (con risoluzione FullHD+), in vendita a soli 179 euro.

Volendo invece risparmiare altri 80 euro, sarà possibile affidarsi direttamente al Realme C25Y, un prodotto molto interessante, disponibile all’acquisto a soli 119 euro, con il quale godere di un ampio display da 6,5 pollici, un processore octa-core e 4GB di RAM.

