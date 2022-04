Banche rischiano ancora: soldi spariti, ecco come controllare se la truffa vi ha presi

Anche le banche più famose questa volta vedono il loro nome immischiato purtroppo in una truffa. Ovviamente i colossi non c’entrano nulla, visto che i malviventi si servono semplicemente del loro nome per provare a prendersi gioco dei clienti rubandogli addirittura i soldi dai conti.

Banche: cercato in ogni modo di evitare di venire a contatto con il messaggio sottostante

Il testo che trovate qui sotto si serve chiaramente del nome di diverse banche per truffarne i clienti. L’obiettivo è quello di ottenere le vostre credenziali o magari i vostri dati personali, tramite i quali potranno dunque accedere ai conti svuotandoli.

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI