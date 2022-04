Come ben saprete, Android Auto è la piattaforma di infotainment di casa Google e nella sua storia recente vanta dei bug che, in alcuni casi, si sono protratti nel tempo risultando abbastanza fastidiosi.

Il bug della lingua con la quale vengono letti i messaggi e le notifiche in auto è stato uno tra quelli più duraturi e purtroppo ora è tornato a distanza di un anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Android Auto: il bug della lettura dei messaggi è tornato

Purtroppo nelle ultime ore sembra essere tornato in una nuova forma. Diversi utenti infatti hanno segnalato che Android Auto legge le notifiche e i messaggi in una lingua diversa da quella impostata sullo smartphone. È successo ad un utente brasiliano che si è ritrovato i messaggi WhatsApp letti in portoghese del Portogallo e non del Brasile.

Lo stesso sembra essere accaduto ad un utente canadese, che riceve la lettura delle notifiche Messenger e SMS in francese della Francia nonostante abbia la lingua di Assistant impostata su francese (Canada). Il bug sembra non coinvolgere tutte le tipologie di notifica, ad esempio la lettura delle email da Gmail.

Il nuovo bug sembra dunque coinvolgere gli utenti che hanno impostato una declinazione della lingua diversa dalla principale, come può accadere per il francese e il portoghese. Un membro del team Android Auto ha confermato che Google è a conoscenza del problema e che stanno investigando per capirne le cause. Sicuramente vi terremo informati non appena avremo notizie più precise.