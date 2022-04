In cantiere lo Xiaomi mix fold 2 che potrebbe portare una novità assoluta nel campo degli smartphone pieghevoli

Xiaomi mix fold 2: chiusura reversibile su entrambe i lati

Dalla comparsa dei primi smartphone foldable abbiamo assistito principalmente a due soluzioni ingegneristiche: quello proposta da Samsung e quella realizzata da Huawei.

Samsung ha subito optato per racchiudere il pannello pieghevole sul lato interno, proteggendolo da eventuali attriti esterni. Una scelta che potrebbe prolungare la vita del dispositivo ma che ha reso necessario un secondo display per poter utilizzare lo smartphone da chiuso.

Dall’altro lato abbiamo visto la soluzione Huawei, con un grande display pieghevole esterno che circonda lo smartphone una volta chiuso. Una scelta esteticamente molto raffinata ed elegante, ma purtroppo è quella che si è rivelata più problematica.

Ora Xiaomi secondo i rumors parrebbe essere al lavoro su uno smartphone pieghevole su entrambi i lati. L’utente avrà la possibilità di scegliere se chiudere lo schermo verso l’interno o l’esterno.

Ovviamente una soluzione così complessa necessita di una cerniera di nuova concezione capace di adattarsi, contrarsi ed estendersi a seconda della posizione scelta. Un bel grattacapo per Xiaomi che se dovesse riuscire nell’impresa porterebbe un novità clamorosa sul mercato. Una scelta ingegneristica di questo tipo richiede sicuramente anni di studio e test per mettere a punto un meccanismo di chiusura affidabile.

Al momento si tratta solamente di rumors e come tali vanno presi. Non ci resta che attendere per vedere quali sorprese ci presenterà Xiaomi.

