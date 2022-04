Oltre agli SMS, WhatsApp è l’app di comunicazione preferita da un gran numero di persone in tutto il mondo, poiché offre una varietà di funzionalità oltre ai normali messaggi di testo. Tuttavia, c’è una strana limitazione in quanto non puoi semplicemente avviare una chat con numeri che non sono registrati nell’elenco dei contatti.

Di conseguenza, il frequente leaker WABetaInfo è entrato nella versione 2.22.8.11 dell’app beta di Android e ha scoperto che l’azienda sta lavorando a una sorta di rimedio. Un esempio specifico di ciò è che, premendo su un numero di telefono non salvato, verrà ora avviato un menu in-app che ti consentirà di chattare con l’individuo se sta utilizzando anche WhatsApp.

WhatsApp ti permetterà una nuova opzione

Puoi anche chiamarli o memorizzare il loro numero di telefono nell’elenco dei contatti tramite il menu in-app. Quando si visualizza un numero non salvato in un thread di conversazione, WhatsApp ha cambiato la sua funzionalità. Ciò rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’attuale modello. Al momento, premendo un numero non salvato in un thread di conversazione viene avviata l’app dialer sul telefono Android anziché il thread di chat.

Ma questo metodo non è perfetto perché richiede che qualcuno ti invii via email il numero o invii il numero non salvato a un altro contatto, il che significa che non è sempre l’opzione più conveniente. Quindi possiamo solo sperare che venga svolto ulteriore lavoro in quest’area per migliorare la trasmissione dei messaggi ai contatti che non sono stati salvati.

È possibile aggirare questo problema utilizzando, ad esempio, la funzione di collegamento breve di WhatsApp.