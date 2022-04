La famosa app di messaggistica WhatsApp sta attraversando un importante periodo di aggiornamenti, il developing team sembra proprio non andare in vacanza e non a caso ogni beta della famosa app introduce sempre interessanti novità, le quali vengono prontamente eviscerate e analizzate dal team di WBetaInfo.

Dopo dunque la pre introduzione delle reazioni ai messaggi, di cui non sia aveva più notizia da addirittura agosto del 2021 e l’arrivo di un player globale per gli audio che finalmente consentirà di ascoltare le note vocali nel mente che interagiamo con un’altra chat, ora a cambiare sarà anche la gestione dei contatti non salvati, i quali vedranno l’arrivo di una nuovo menù, in realtà due, uno per i numeri associati ad account WhatsApp ed uno per i numeri invece sprovvisti.

I menù appositi

Nella beta della versione 2.22.8.1 è arrivata una nuova gestione per i numeri appaiono digitati direttamente nelle chat, basterà infatti cliccarci sopra per far apparire due menù appositi, simili ma diversi, nel caso di un numero con account potrete aggiungerlo ai contatti, chiamarlo o messaggiarci, altrimenti solo le prime due opzioni tra quelle citate.

Si tratta di un cambiamento abbastanza minuzioso in quanto attualmente WhatsApp relega tale gestione esternamente, cliccando un numero in chat infatti si viene indirizzati verso il dialer proprietario del cellulare all’interno del quale poi potete decidere cosa fare.

Si tratta di una novità in fase di test e che non è ancora disponibile per tutti, non rimane che attendere che il roll out inizi una volta finite le prove.