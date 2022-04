Ci sono importanti novità nel campo della telefonia anche in questo mese di aprile. La sfida tra i principali operatori, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre, prosegue anche nel corso di questi giorni con tariffe ai prezzi più bassi di sempre. I clienti potranno accedere ad occasioni low cost per la telefonia con ampie soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per la primavera

La promozione più accreditata presso i clienti di TIM è senza dubbio la TIM Wonder. Tutti coloro che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket che prevede consumi senza limiti per le telefonate, gli SMS e anche 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di soli 7,99 euro al mese.

Vodafone prevede un’alternativa rispetto a questa promozione di TIM grazie alla sua Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per simile tariffa riceveranno sempre un ticket composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro al mese.

Gli abbonati di Iliad avranno anch’essi una promozione in alternativa rispetto a TIM e Vodafone. Il provider francese in primavera rilancia la sua Giga 150. Tutti i nuovi utenti del gestore francese avranno a tal proposito consumi infiniti per chiamate e SMS con 150 Giga internet a soli 9,99 euro al mese.

Infine, tra le grandi promozioni di primavera c’è anche la WindTre Star+. Il ticket per i clienti prevede chiamate infinite, SMS illimitati e 70 Giga internet. Il costo sarà sempre di 7,99 euro al mese.