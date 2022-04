Nel corso di queste ultime settimane sono andati insieme scena una serie di modifiche contrattuali per i principali operatori della telefonia. I cambi sui costi hanno interessato i clienti di tutti i provider, tra cui anche quelli di TIM. Le rimodulazioni per i clienti del gestore italiano però non sono soltanto in negativo, ma anche in positivo con la prospettiva di alcuni risparmi mensili.

TIM, la possibilità di risparmiare sino a 2 euro

La prospettiva di alcuni risparmi per i clienti di TIM nasce da una rimodulazione per il servizio Sempre Connesso. A differenza dei mesi scorsi, infatti, questo servizio non è più obbligatorio per i clienti: ciò porta ad una possibile risparmio sino a 2 euro ogni trenta giorni.

I clienti che attivano Sempre Connesso avranno sempre a loro disposizione un ticket che prevede soglie di consumo infinite per le chiamate, gli SMS e internet. Il costo sarà di 0,90 euro per un giorno. Gli utenti avranno diritto ad un secondo giorno di consumi illimitati sempre allo stesso prezzo. Come noto, il pacchetto viene attivato in automatico nel momento del rinnovo della ricaricabile di riferimento, in caso di credito insufficiente per procedere in automatico.

In totale per i due giorni i clienti di TIM si troveranno a pagare 1,80 euro ogni mese per Sempre Connesso. Il credito a debito sarà richiesto da TIM alla prima ricarica utile.

La disattivazione del servizio, in base a queste direttive, comporterebbe per i clienti un possibile risparmio mensile di 2 euro (per eccesso). La richiesta di disattivazione deve pervenire a TIM presso i suoi canali ufficiali d’assistenza al pubblico.