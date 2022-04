Spese sanitarie: cosa devi assolutamente sapere per non perdere soldi

Le spese sanitarie con l'avvento del Covid sono diventate una vera stangata per tutti gli italiani, tanto che non tutti riescono a sostenerle. Il Governo ha deciso di dare una mano agli italiani, dando il via libera per introdurre un sistema che sa di déjà-vu