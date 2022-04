Riuscire a trovare una moneta rara non è così semplice come sembra. Tuttavia, potremmo davvero possedere monete rare inconsapevolmente. Pertanto, in questo articolo, analizzeremo le monete da collezione più costose che si possono trovare. Una in particolare, può essere messa in vendita per un prezzo fino a 40.000 euro.

Il primo fattore che rende rara una moneta è la quantità di pezzi che sono stati prodotti.

In secondo luogo, le monete di valore sono spesso “sbagliate“. I cosi comuni riguardano errori di conio o problemi che celebrano eventi o personaggi.

Nel primo caso si verifica un errore (ovviamente indesiderato) durante il conio della moneta. Questo evento rende la moneta rara e preziosa; tra l’altro, le monete che di solito presentano un errore di conio vengono rimosse dalla circolazione e distrutte una volta identificate.

Ecco perché ce ne sono così poche in giro. Questo le rende ancora più rare e ambite dai collezionisti.

Le seconde sono le cosiddette monete commemorative rare: molte volte un Paese decide di coniare monete in occasione di particolari ricorrenze o eventi o celebrazioni di personaggi storici.

Le monete celebrative sono solitamente coniate in edizioni limitate, rendendole così monete completamente rare.

La moneta da 40000 euro

Iniziamo con una delle monete in euro più ambite dai collezionisti. È una moneta da un euro estremamente rara: grazie alle sue proprietà può raggiungere una cifra da sogno fino a 40.000 euro.

Questa moneta in euro non ha una caratteristica, ma diverse: è infatti caratterizzata da una serie di difetti di conio che ne aumentano notevolmente il valore.

In particolare, questo pezzo da un euro manca del marchio di zecca romano. È una “R” che dovrebbe essere stampata sulla moneta, ma non c’è.

Il secondo difetto visibile è la godronatura quasi “imperfetta”, in quanto diversa dalla godronatura degli altri euro.

Infine, su questo euro, sembra che manchi l’anno di conio. A causa di queste caratteristiche, ovvero molteplici errori di conio, questa moneta è stata completamente recuperata come parte di una moneta rara.

Quanto al suo valore, la si può trovare su eBay in una recente asta: secondo alcune fonti web, infatti, la moneta raggiungerà la sbalorditiva cifra di 40.000 euro. Sfortunatamente, il mercato delle monete rare è pieno di truffe. È meglio consultare un esperto prima di acquistare questi rarissimi esemplari.