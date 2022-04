A quanto pare il nuovo visore per la realtà aumentata di Sony potrebbe fare il suo debutto ufficiale a brevissimo. Alcuni rumors parlano infatti di alcune e-mail sospette inviate dall’azienda ai giornalisti del settore in cui si parla dell’arrivo imminente del nuovo PlayStation VR 2. Vediamo qui di seguito quanto è emerso da queste e-mail.

PlayStation VR 2: il nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony potrebbe debuttare fra poco

Secondo alcune nuove indiscrezioni, il nuovo PlayStation VR 2 potrebbe essere annunciato in veste ufficiale tra pochi giorni. Come già accennato, infatti, è emerso in queste ore che Sony ha inviato alcune e-mail piuttosto sospette in cui viene per l’appunto annunciato l’arrivo del nuovo visore per la realtà aumentata.

Sony sent out a new email yesterday named "Introducing PlayStation VR2" – There was a similar email a couple of weeks prior to the PS5 pre-launch, too. It could indicate there are plans for a PSVR2 showcase soon as both @GameOverGreggy and @JeffGrubb had heard. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 2, 2022

Very interesting email to get a day after the day my source had said they suspected the Thursday news drop would be PSVR2 related pic.twitter.com/69ePiOAglt — Nick (@Shpeshal_Nick) April 1, 2022

Ovviamente per il momento non sappiamo con esattezza se tutto ciò è vero e soprattutto quando verrà effettivamente annunciato questo nuovo prodotto, anche se tutto sembra indicare che avverrà a breve. Alla fine, tutto sembra essere pressoché pronto per l’arrivo di PlayStation VR 2. La stessa Sony circa un mese fa aveva già confermato ufficialmente il suo design e parte delle sue caratteristiche e peculiarità.

Dal punto di vista estetico, sappiamo che lo schema cromatico riprenderà quello presente sull’ultima console PlayStation 5, quindi avremo le colorazioni Black e White. Rispetto al precedente modello, sarà poi introdotta una rotella che servirà per regolare le lenti. Vi ricordiamo comunque che Sony ha anche annunciato da pochi giorni delle novità per quanto riguarda i suoi servizi in abbonamento, tra cui PlayStation Plus. A partire da giugno, infatti, quest’ultimo sarà suddiviso in tre livelli denominati Essential, Extra e Premium.