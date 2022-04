Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e dell’acquisizione da parte della Russia della centrale nucleare di Zaporizhzhia, il Bollettino del Consiglio per la scienza e la sicurezza degli scienziati atomici ha annunciato che l’orologio rimarrà a 100 secondi da mezzanotte, il punto più vicino che l’umanità abbia mai raggiunto prima del giorno 0.

Il consiglio è un gruppo selezionato di leader riconosciuti a livello mondiale che hanno stabilito l’ora del giorno del giudizio e si è recentemente riunito per discutere gli ultimi sviluppi in Ucraina.

La dichiarazione completa del consiglio

Ecco la dichiarazione completa:

Nel gennaio 2022 il Science and Security Board del Bulletin of the Atomic Scientists ha fissato l’orologio del giorno del giudizio a 100 secondi a mezzanotte.

“A quel tempo, abbiamo identificato l’Ucraina come un potenziale punto critico in un panorama di sicurezza internazionale sempre più teso. Per molti anni, noi e altri abbiamo avvertito che il modo più probabile in cui le armi nucleari potrebbero essere utilizzate è attraverso un’escalation indesiderata o non intenzionale da un conflitto convenzionale.

L’invasione russa dell’Ucraina ha dato vita a questo scenario da incubo, con il presidente russo Vladimir Putin che minaccia di aumentare i livelli di allerta nucleare e persino il primo utilizzo di armi nucleari se la NATO interviene per aiutare l’Ucraina. Ecco come appaiono 100 secondi a mezzanotte.

Il Consiglio per la scienza e la sicurezza condanna l’invasione illegale e pericolosa dell’Ucraina da parte della Russia. Chiediamo a tutti i paesi di denunciare le azioni della Russia e le oltraggiose minacce di Putin sull’uso nucleare, e affinché la Russia ritiri le sue forze e mantenga la sua promessa del 1994, fatta come parte del processo di successo per garantire che l’Ucraina non ottenga il controllo sui 1.900 armi lasciate sul suo territorio quando l’Unione Sovietica si sciolse, per rispettare pienamente l’integrità territoriale dell’Ucraina. Qualunque cosa in meno è un affronto allo Stato di diritto e al principio dell’autodeterminazione nazionale. Altrimenti si rischia una catastrofe globale.