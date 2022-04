Un elenco di smartphone quasi gratis, o comunque fortemente scontati, è comparso ufficialmente sullo store online di MediaWorld, scatenando milioni di utenti, e promettendo loro un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

La campagna promozionale non presenta differenze sostanziali rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole gli acquisti sono effettuabili senza alcuna difficoltà sul sito ufficiale, ma anche nei negozi in Italia. Tenete solamente bene a mente, che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: che sconti pazzi vi attendono

Con il volantino MediaWorld gli utenti si ritrovano ad avere l’opportunità di scoprire alcune delle migliori offerte in circolazione, a partire, ad esempio, dal Samsung Galaxy S21, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di circa 615 euro.

Rientrando invece entro un range ancora più invitante, troviamo ad esempio la possibilità di avere a costo zero il bellissimo Samsung Galaxy Tab A8 2021. Questi verrà consegnato dagli addetti in cassa, nel momento in cui si dovesse acquistare uno tra Galaxy Z Fold3, il foldable più amato e costoso a 1499 euro, oppure il Galaxy Tab S7 FE, la versione depotenziata del Galaxy Tab S7, acquistabile a 599 euro.

Sempre nel medesimo volantino, sono comunque disponibili tantissime altre occasioni da non perdere di vista, per questo motivo dovete assolutamente ricorrere alla visione delle pagine al seguente link, potrete risparmiare al massimo su ogni acquisto.