La Stazione Spaziale Internazionale potrebbe incorrere in problematiche piuttosto serie. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta portando delle problematiche anche in tal senso, dato che il direttore della Roscosmos, l’agenzia spaziale della Russia, ha da poco rilasciato delle dichiarazioni su Twitter abbastanza eloquenti e che non lasciano spazio a interpretazioni:

“Ritengo che il ripristino delle normali relazioni tra i partner della Stazione Spaziale Internazionale e altri progetti congiunti sia possibile solo con la completa e incondizionata revoca delle sanzioni illegali“.