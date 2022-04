Il social più famoso di proprietà Meta è a onor del vero Instagram, la famosa piattaforma attira infatti utenti da tutto il mondo vantando miliardi di accounts attivi, conquistati ovviamente grazie al formato decisamente molto gradito ma anche ai continui aggiornamenti che contribuiscono a rendere la piattaforma sempre accattivante e al passo coi tempi.

A quanto pare per Meta è proprio periodo di aggiornamenti, stanno infatti per arrivare numerose feature pensate espressamente per rendere l’esperienza d’uso decisamene più smart e scorrevole, queste sono state le parole di Adam Mosseri, CEO di Instagram, vediamo insieme cosa sta arrivando.

Nuove features per Instagram

L’obbiettivo è dunque offrire un uso scorrevole ed una condivisione decisamente agevole, sulla falsa riga di quanto abbiamo già visto su Messenger, del resto tutte le piattaforme sono di proprietà Meta, vediamo cosa sta per arrivare: