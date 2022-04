Iliad si conferma anche nella stagione primaverile leader nel settore della telefonia mobile. Il gestore francese ha deciso di rilanciare la sfida agli altri operatori, anche grazie ad una serie di tariffe molto vantaggiose. Tra queste spicca senza ombra di dubbio la Giga 150.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet. Sempre incluso in questa promozione c’è anche il servizio 5G, disponibile senza spese aggiuntive e a costo zero.

Proprio il 2022 per Iliad sarà l’anno decisivo per lo sviluppo delle sue reti di nuova generazione. La tecnologia sarà infatti estesa in gran parte della nazione, da qui ed entro la fine dell’anno.

Gli investimenti sempre più continui sulla tecnologia del 5G porteranno anche ad una serie di conseguenze. In linea con quanto previsto da altri gestori per la telefonia come TIM e Vodafone, anche Iliad ha deciso di avviare a breve un suo processo di dismissione legato alle linee 3G.

A differenza degli altri operatori, però, le tempistiche saranno diverse. Se TIM e Vodafone già hanno avviato la fase operativa per la dismissione delle linee 3G, Iliad prospetta tempi già lunghi. Le reti internet di vecchia generazione saranno ancora disponibili con l’operatore francese almeno sino a quando non sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.