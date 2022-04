Google avrà bisogno che la maggior parte dei suoi dipendenti si presenti al proprio posto di lavoro fisico tre giorni alla settimana per completare il proprio lavoro. Dall’inizio della pandemia, la società ha costantemente affermato di sperare che le persone possano tornare al lavoro ad un certo punto nel prossimo futuro. Molti dipendenti, d’altra parte, hanno espresso preoccupazione e si sono chiesti se un ritorno ai tradizionali uffici fisici sia effettivamente essenziale in primo luogo.

Il CEO di Google Sundar Pichai ha letto una delle domande più frequenti poste dai dipendenti dell’azienda durante un recente incontro virtuale: ‘Dato che Google sta realizzando profitti record durante la pandemia, perché la dirigenza di Google vuole implementare un RTO in questo momento?’

Google e Microsoft hanno già implementato un periodo di transizione

Google e altre aziende tecnologiche si sono comportate eccezionalmente bene durante la pandemia, inclusa Microsoft. In parte, ciò è dovuto alla proliferazione di tecnologie di collaborazione basate su cloud. È consuetudine che i dipendenti abbiano una maggiore flessibilità nei loro orari di lavoro e più tempo con le loro famiglie. Ora, poiché molte aziende costringono i propri dipendenti a tornare al lavoro e il mercato del lavoro continua a restringersi, è importante essere creativi.

Per rendere più semplice per i dipendenti abituarsi al ritorno agli ambienti di ufficio tradizionali, Microsoft e Google hanno implementato un ‘periodo di transizione’ di 30 giorni. Google ha fatto il suo primo tentativo di riportare i dipendenti in ufficio la scorsa primavera, proprio mentre un aumento delle infezioni da Covid-19 negli Stati Uniti minacciava di interrompere l’operazione. I dipendenti potrebbero fare domanda per lavorare da remoto per un massimo di 12 mesi, secondo le promesse di Google all’epoca.