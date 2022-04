Coop e Ipercoop iniziano nel miglior modo possibile il mese di Aprile, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio nazionale, ed essere in grado di presentare al proprio interno offerte incredibili.

Con il volantino di Coop e Ipercoop, infatti, gli utenti sono liberissimi di avere l’occasione di risparmiare al massimo, senza differenze o limiti particolari, in relazione all’area o al socio di appartenenza. Per spendere poco, basterà recarsi personalmente in un negozio, ed il gioco è fatto.

Coop e Ipercoop: che occasioni assurde, e che prezzi bassi

All’interno del volantino di Coop e Ipercoop si possono scovare ottime occasioni per risparmiare, più che legate alla fascia intermedia della telefonia mobile. Tra i modelli elencati, notiamo sicuramente la presenza di Xiaomi Redmi Note 10 5G, un modello in vendita a soli 179 euro, ma ugualmente caratterizzato da prestazioni più che interessanti, almeno in confronto alla concorrenza.

Leggendo le specifiche, notiamo sopratutto la presenza di 128GB di memoria interna, completamente espandibile tramite microSD, passando anche per 4GB di RAM ed un processore abbastanza performante. Tutto è condito con una batteria che può garantire una autonomia quasi alla pari di un battery phone, ed ovviamente sistema operativo Android 11. Il volantino non si ferma qui, se volete conoscerlo da vicino, potete scoprire quali sono i prezzi più bassi, collegandovi il prima possibile al seguente link speciale, in modo da conoscere anche tutte le singole offerte.