Il volantino Comet raccoglie al proprio interno le migliori occasioni dell’ultimo periodo, promettendo al consumatore finale un risparmio che fino a poco tempo fa potevamo solamente immaginare.

La campagna non presenta vincoli o limitazioni particolari in termini di disponibilità sul territorio, dovete quindi sapere che gli acquisti saranno effettuabili senza alcuna difficoltà nei punti vendita fisici, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. Anzi, in questo secondo caso, è prevista la possibilità di ricevere a costo azzerato la merce presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui doveste spendere più di 49 euro.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis i codici sconto Amazon.

Comet: le occasioni sono da non credere

Comet stringe il cerchio delle offerte, partendo direttamente dalla fascia bassa del mercato della telefonia mobile. Qui, ad esempio, troviamo la possibilità di acquistare un bellissimo Xiaomi Redmi Note 10 5G, al prezzo finale di soli 179 euro; una cifra più che azzeccata, per uno smartphone che oggettivamente vale di più di quanto richiesto (la variante prevede 64GB di memoria interna).

Tutta l’attenzione è pero attirata dalla possibilità di avere a costo zero il bellissimo Samsung Galaxy Tab A8 2021. Gli utenti che acquisteranno uno tra Galaxy S21 Fe (il cui prezzo attuale è di 679 euro), oppure il foldable Galaxy Z Fold3 (disponibile a 899 euro), potranno avere il modello citato a costo zero direttamente in cassa. Un’occasione unica nel proprio genere, da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Maggiori dettagli in merito sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.