Sconti da pazzi sono stati letteralmente attivati da Carrefour nel periodo corrente, gli utenti sono veramente felici di essere tra i primi ad avere avuto l’occasione di spendere sempre meno sull’acquisto di nuovi smartphone.

Per riuscire a raggiungere tale obiettivo, ricordiamo comunque essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, poiché al momento, infatti, non è possibile in nessun modo accedere agli stessi prezzi tramite il sito ufficiale dell’azienda. Indipendentemente da ciò, tutti i prodotti sono disponibili no brand e con garanzia di 24 mesi.

Carrefour: le nuove offerte vi lasceranno di stucco

Un’occasione davvero mai vista si staglia all’orizzonte da Carrefour, in questi giorni di inizio mese, infatti, gli utenti hanno la possibilità di acquistare uno smartphone pagandolo solamente 89 euro. Avete capito bene, il prodotto in questione è lo Xiaomi Redmi 9AT, commercializzato dall’azienda nella versione no brand, con annessa garanzia di 24 mesi.

Il modello in questione non presenta una scheda tecnica di alto livello, sebbene sia assolutamente in grado di difendersi dagli assalti delle concorrenti. In particolare segnaliamo la presenza di un ampio display IPS da oltre 6 pollici, passando per 3GB di RAM, processore quad-core, e sopratutto una bellissima batteria da 5000mAh. Questo componente permette di svoltare leggermente la qualità generale del prodotto, poiché lo rende a tutti gli effetti un battery phone, molto più appetibile per la maggior parte degli utenti. Ogni altra informazione relativa al volantino oggetto dell’articolo, è rimandata al sito.