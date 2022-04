Sconti assolutamente incredibili sono stati attivati da Bennet nel periodo corrente, promettendo difatti una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale.

Il volantino convince sin da subito con un lunghissimo elenco di promozioni speciali, tutte attivate per comodità in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. L’unica cosa da sapere, riguarda l’impossibilità di acquistare alle stesse cifre sul sito ufficiale, dovrete sempre recarvi in negozio.

Bennet, occasioni da non credere per tutti

Scorrendo le pagine del volantino Bennet, abbiamo prima di tutto notato la presenza di uno sconto veramente incredibile, gli utenti hanno la possibilità di acquistare l’ottimo Apple iPhone 12, pagandolo solamente 699 euro, almeno per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna.

Volendo invece acquistare un prodotto con sistema operativo Android, la scelta potrà ricader su alcuni modelli decisamente più economici, ma ugualmente performanti. Uno di questi potrebbe essere sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, acquistabile con un esborso finale di soli 349 euro, anche se surclassato recentemente dal nuovo modello. Coloro che invece non vorranno spendere più di 150 euro per l’acquisto di uno smartphone, potranno decidere di affidarsi su galaxy A22 o Galaxy A12, una coppia validissima di prodotti.

