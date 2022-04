APPLE ha esortato i possessori di iPhone e iPad ad aggiornare i propri dispositivi all’ultima versione di iOS e iPadOS.

IPhone: scovata vulnerabilità, Apple corre ai ripari

Questo aggiornamento risolve un difetto nei popolari smartphone e tablet, aumentando anche la durata della batteria per coloro che sono rimasti delusi dal battery drain a seguito del recente aggiornamento.

L’ultimo update disponibile per i possessori di iPhone è estremamente importante. Non solo la nuova versione di iOS 15.4.1, risolve i problemi idi scarsa durata della batteria, ma annulla anche una vulnerabilità zero-day. Per chi non lo sapesse, un difetto “zero-day” è il peggior tipo di vulnerabilità in quanto significa che è già noto ai truffatori.

Poiché il difetto risolto da iOS 15.4.1 è già noto ai malintenzionati, il tempo stringe e dovresti aggiornare il software al più presto.

Secondo Apple, “un ricercatore anonimo” ha scoperto la vulnerabilità di sistema. Descrivendo il difetto nelle note che accompagnavano l’aggiornamento del software, Apple ha affermato che “un’applicazione potrebbe essere in grado di eseguire un codice arbitrario con privilegi del kernel.

La soluzione è aggiornare al più presto

Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato”. È comune per le aziende essere vaghe sui difetti zero-day poiché rivelare troppo sul problema potrebbe allargare l’informazione dell’esistenza della vulnerabilità. È probabile che altri dettagli arriveranno dopo che Apple sarà sicura che la maggior parte dei possessori di iPhone e iPad avrà aggiornato e sarà protetta dall’attacco informatico.

Apple afferma che iOS 15.4.1 risolverà un problema che causava un consumo della batteria eccessivo. A seguito dell’aggiornamento, rilasciato alcune settimane fa dove è stato introdotto la possibilità di utilizzare il riconoscimento facciale Face ID indossando una copertura o una maschera per il viso, alcuni possessori di iPhone e iPad si sono lamentati di un consumo di batteria fuori dalla norma. Apple afferma che ora il problema dovrebbe essere completamente risolto.

“L’aggiornamento include le seguenti correzioni di bug per il tuo iPhone. La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente del previsto dopo l’aggiornamento a iOS 15.4″, afferma Apple nelle note di rilascio.

Tuttavia, occorre precisare che il consumo della batteria potrebbe continuare a essere un problema nei primi giorni dopo il nuovo aggiornamento. Dopo un sostanziale update, il tuo iPhone analizzerà la libreria foto per creare album fotografici curati dall’intelligenza artificiale. Le app potrebbero aggiornare e ricostruire le proprie librerie di codici. Questo processo scarica la batteria, motivo per cui non è corretto valutare la durata della batteria del dispositivo durante il periodo iniziale di 48 ore.