L’operatore WindTre ha recentemente inviato una lettera a Unindustria nella quale riporta i dettagli di una joint venture paritaria stipulata con l’operatore Iliad.

Il loro obiettivo è quello di investire nelle aree meno popolate e a bassa redditività, interessando il 25% della popolazione italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad e WindTre insieme per rafforzare la rete

I due operatori stanno dunque per dare vita ad una compagnia, il progetto prevede la costituzione di una joint venture al 50%, in modo da poter dividere e sostenere in maniera paritaria l’aspetto operativo nonché quello dei costi. Inizialmente la nuova compagnia verrà costituita e controllata interamente da WindTre fino al 30 giugno, data in cui il 50% verrà conferito a Iliad.

Nella lettera si riporta come l’area operativa della compagnia riguarderà le zone più periferiche, coinvolgendo circa il 25% della popolazione. L’accordo prevede la condivisione della Radio Access Network e delle antenne, inoltre è prevista la possibilità di usufruire degli spazi e delle infrastrutture passive presenti sui siti di Cellnex (società spagnola che ospita sui propri siti apparati di trasmissione radio per le telecomunicazioni) grazie ad un accordo con WindTre.

La nuova compagnia inoltre, metterà a disposizione degli operatori richiedenti il servizio di roaming Multi Operator Core Network. L’investimento congiunto dei due operatori, oltre ad accelerare le tempistiche di ammodernamento delle infrastrutture, permetterà a WindTre di beneficiare di maggiori risorse economiche, impiegabili nel percorso di miglioramento infrastrutturale e tecnologico per la fibra e il 5G.