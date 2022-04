“I servizi speciali russi hanno cercato di condurre un’operazione di informazione speciale con l’obiettivo di destabilizzare moralmente e psicologicamente le forze di sicurezza ucraine“, hanno accusato i SSU, annunciando anche di aver tempestivamente fermato la ricezione di tali messaggi.

Inoltre, nella nota emanata dal Servizio di Sicurezza non si fa cita WhatsApp ma l’interfaccia grafica che si vede dalla foto a inizio pagina non lascia a particolari dubbi. Per riuscire a generare questi BOT, la rete di computer è stata localizzata proprio in Ucraina, a Dnipro, città che si trova nella zona orientale del Paese. Infine, la SSU ci tiene a precisare che il proprietario di questo BOT non è consapevole di ciò che sta facendo e che “sta giocando un ruolo importante nell’intera operazione“