La stagione degli aumenti di prezzo non riguarda soltanto il campo dell’energia o quello dei beni di prima necessità, ma anche il campo della telefonia. Dopo gli aumenti di prezzo messi in atto da TIM e da WindTre, passiamo in rassegna anche una modifica prevista per i clienti di Vodafone. Il gestore di telefonia mobile inglese ha deciso di aggiornare i prezzi per la sua ricaricabile Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga da sempre rappresenta una delle migliori tariffe per gli utenti che si avvicinano al gestore inglese, effettuano la portabilità da altro provider. I vecchi clienti che hanno sottoscritto in passato questa ricaricabile si troveranno ora a pagare 2 euro al mese in più per il rinnovo della tariffa. Il prezzo della ricaricabile sale quindi a 9,99 euro in caso di precedente tariffa fissata a 7,99 euro. Gli utenti pagheranno invece 8,99 euro in caso precedente costo pari a 6,99 euro.

Al netto di questo aggiornamento sui costi, Vodafone non ha previsto alcun genere di rimodulazione in positivo per le soglie di consumo. I clienti quindi avranno sempre consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 50 Giga per internet.

I listini aggiornati della Special 50 Giga valgono esclusivamente per i vecchi clienti. Per i nuovi abbonati, invece, il gestore inglese ha previsto anche la garanzia di un costo bloccato nei primi sei mesi. A differenza delle precedenti occasioni, il gestore con le sue promozioni low cost si impegna a non modificare i prezzi almeno durante il primo semestre dall’acquisto della SIM.