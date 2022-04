Il nuovo SottoCosto attivato nel periodo da Trony, fa davvero paura, in quanto raccoglie al proprio interno alcune delle migliori occasioni del periodo, riuscendo a spingere i consumatori a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati.

La qualità dei prodotti resta pressoché invariata, poiché parliamo comunque di modelli di altissimo profilo, in vendita a prezzi ridottissimi, e alle normali condizioni. Queste corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand, per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile.

Trony: le offerte sono da urlo

Trony promette un risparmio davvero da primato per tutti gli utenti che vogliono acquistare nuovi smartphone, anche nel momento in cui, ad esempio, volessero mettere le mani su un top di gamma. Il modello coinvolto nella campagna, è indubbiamente l’Apple iPhone 12, un prodotto non proprio di primo pelo, ma ancora universalmente riconosciuto come uno dei migliori sul mercato (la versione in vendita è da 128GB di ROM), se considerato anche il prezzo finale di soli 749 euro.

Nel momento in cui, invece, si volesse spendere una cifra immediatamente inferiore ai 500 euro, la scelta potrebbe effettivamente ricadere su Oppo Find X3 Neo, Galaxy A12, Motorola E7 e E7 Power, ma anche Motorola Edge, Galaxy A32 o similari. Tutti i prodotti sono perfettamente acquistabili nelle loro varianti no brand, e con annessa garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Per scoprire quali sono gli altri sconti lanciati da Trony, ricordatevi comunque di aprire quanto prima le pagine che trovate elencate a questo indirizzo, in modo da godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende.