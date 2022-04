Con l’inizio del mese di aprile 2022 l’operatore Tim Italia ha lanciato delle nuove offerte molto interessanti. Una tra queste è la Super Smart, dedicata a tutti i già clienti di rete fissa.

Tutti i clienti possono inoltre usufruire della promozione “Bonus Per Te”, con offerte con dati attiva con costo mensile pari o superiore a 9,99 euro al mese, con cui si ottiene un bonus di 5 euro al mese a tempo indeterminato sulle offerte di rete fissa TIM Premium Fibra e Mega, che in questo modo costeranno 24,90 euro al mese. Scopriamo ora tutti i dettagli della nuova offerta.

Tim lancia la Super Smart

Questa nuova versione di TIM Super Smart comprenderà in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, TIMMUSIC incluso e 50 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al costo di 11,99 euro al mese con addebito su credito residuo. A questo si aggiungerà il costo delle rate mensili dello smartphone: ad esempio, potrà essere proposto il bundle con Samsung Galaxy A32 5G o Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G con rate da 3 euro al mese, per un totale di 14,99 euro al mese.

Nell’ambito delle offerte in convergenza per i già clienti di rete fissa, nei prossimi giorni TIM lancerà anche una promozione per l’attivazione di una linea mobile con uno smartphone a rate incluso. Infatti, a partire dall’11 Aprile 2022, salvo eventuali cambiamenti, nei negozi TIM potrà essere proposta ai già clienti di rete fissa che non hanno una linea mobile TIM l’offerta TIM Super Smart, disponibile sia attivando una nuova numerazione mobile che tramite portabilità da qualsiasi altro operatore mobile.

Il costo di attivazione sarà gratuito, e con TIM Super Smart i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM saranno inclusi e gratuiti. La promozione sarà valida solo se l’intestatario della nuova linea mobile coinciderà con quello della linea fissa TIM associata. Se si cesserà la linea mobile prima di 30 mesi, il finanziamento TIMFin per lo smartphone diventerà a tasso oneroso. Vi consigliamo comunque di visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.