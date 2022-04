TIM non si arrende a Iliad e agli altri operatori specializzati nelle tariffe low cost. Anche in queste settimane il provider italiano mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di ricaricabili low cost molto valide per la telefonia mobile. Gli abbonati del gestore nazionale potranno accedere a ricche promozioni con consumi quasi illimitati.

TIM, due offerte low cost per la primavera

La migliore iniziativa per gli utenti di TIM è senza dubbio la Gold Pro. Anche in primavera i clienti potranno attivare questa tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

Ad aprile gli abbonati che attivano una SIM con TIM potranno anche scegliere la promozione Steel Pro. In questo caso gli utenti riceveranno chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete. Previsto un prezzo pari a 6,99 euro per il rinnovo della tariffa.