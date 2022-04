Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete numerose informazioni dettagliate riguardanti un nuovo smartphone a marchio Oppo. Quest’ultimo si chiamerà Oppo Reno 7 Lite 5G e dovrebbe arrivare ufficialmente anche per il mercato europeo, compresa l’Italia.

Oppo presenterà a breve in Europa il nuovo Oppo Reno 7 Lite 5G: ecco cosa sappiamo

Un nuovo smartphone del noto produttore cinese si appresta a debuttare ufficialmente anche per il mercato europeo. Come già accennato, lo smartphone in questione si chiamerà Oppo Reno 7 Lite 5G e sarà molto probabilmente una versione re-branded di Oppo F21 5G.

Il noto sito web MySmartPrice ha riportato in queste ultime ore le specifiche tecniche e addirittura il prezzo di vendita. Il design sarà piuttosto simile a quello degli altri modelli presentati in questi mesi dall’azienda. La parte frontale ospiterà un ampio display con tecnologia SuperAMOLED. Sul retro, invece, troveranno posto tre fotocamere con un sensore fotografico principale da 64 MP. Lo smartphone potrà inoltre contare sul supporto alla connettività 5G grazie alla presenza del SoC Snapdragon 695. Vi riassumiamo qui di seguito tutte le specifiche tecniche emerse fino ad ora.

Oppo Reno 7 Lite 5G – presunte specifiche tecniche