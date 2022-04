Una nave mercantile chiamata Felicity Ace che trasportava a bordo 3.965 veicoli Volkswagen AG, tra cui automobili Lamborghini, Porsche e Audi, ha preso fuoco vicino alle Isole Azzorre nell’Oceano Atlantico.

Secondo quanto riferito, la nave aveva a bordo 3.965 veicoli Volkswagen AG, che includevano auto della anche il marchio di lusso dell’azienda Lamborghini, Porsche e Audi, quando è andata in fiamme. I 22 membri dell’equipaggio della nave sono stati evacuati con successo e portati in un hotel locale dalla Marina e dall’aeronautica portoghes. La nave stessa è stata lasciata senza equipaggio e alla deriva.

Non e’ la prima volta che succede

Secondo un’e-mail interna delle operazioni statunitensi della Volkswagen vista da Bloomberg, la spedizione includeva più di 100 unità dirette al porto di Houston in Texas. Ciò includeva diversi modelli GTI, Golf R e ID.4. Il gruppo Volkswagen ha ricevuto questo colpo in un momento in cui l’azienda, insieme alla maggior parte dell’industria automobilistica, sta già affrontando vincoli di produzione a causa di problemi nella catena di approvvigionamento in corso, inclusi problemi di manodopera pandemici e carenza di chip semiconduttori.

Luke Vandezande, portavoce di Porsche, ha affermato che la società stima che circa 1.100 dei suoi veicoli fossero tra quelli a bordo di Felicity Ace al momento dell’incendio. Sebbene Lamborghini non abbia rivelato il numero di auto che aveva sulla nave, la casa automobilistica ha affermato di essere in contatto con la compagnia di navigazione per ottenere maggiori informazioni sull’incidente.

Felicity Ace era in rotta verso un porto di Davisville, RI quando è stato emesso un segnale di soccorso a causa di un incendio su uno dei suoi ponti di carico. Questa è la seconda volta che la Volkswagen perde automobili in mare. All’inizio del 2019, quando la nave Grande America prese fuoco, oltre 2.000 auto di lusso, tra cui Audi e Porsche, sono affondate con essa.