Mercedes-Benz ha confermato che la tecnologia esibita al CES 2022 dello scorso gennaio sarà trasferita sui modelli di produzione mainstream a partire dal 2024. Stiamo parlando della concept Vision EQXX.

Un portavoce di Mercedes abbia dichiarato: “Il nostro EQXX è un veicolo di ricerca progettato per spingere i confini ed esplorare le opzioni per i veicoli di produzione futuri. È un progetto per la produzione in serie. Molte innovazioni di questo programma tecnologico troveranno presto la loro strada nei nostri veicoli di produzione”.

Nonostante la sua efficienza inferiore a 10 kWh/100 km sulla carta presentava un’autonomia di 1.000 km nel mondo reale, la Vision EQXX sembrava essere la più vicina alla produzione rispetto a qualsiasi precedente veicolo di ricerca Mercedes-Benz.

La show car è un veicolo stradale completamente funzionante con tutti i componenti meccanici tra cui un motore elettrico da 201 CV (150 kW / 204 CV) montato posteriormente e un pacco batteria agli ioni di litio da 900 V su misura con una capacità di 100 kWh. Inoltre è stato dotato dello stesso infotainment MBUX che si trova nell’attuale gamma Mercedes, integrato nel fantastico touchscreen 8k da 47,5 pollici che copre l’intero cruscotto.

Una concept car che ha gia’ elementi che possono essere prodotti in serie

Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz, ha dichiarato: “Ci sono molti, molti elementi del veicolo che sono molto vicini al passaggio alla produzione in serie, possiamo osservare la forma e la forma del veicolo e siamo molto vicini a l’auto di serie che vedremo nel 2024 con tutti gli ingredienti per renderla uno dei veicoli elettrici più efficienti che esistano”.

Il primo veicolo di produzione con le caratteristiche dell’EQXX in arrivo nel 2024 potrebbe essere la prossima berlina EQC che sarà l’equivalente elettrico della Classe C che si posizionerà al di sotto dell’EQE e dell’EQS. A sostegno di tale affermazione, Gordon Wagener, capo progettista di Mercedes, ha affermato che l’EQXX era almeno un segmento più piccolo dell’EQE. Detto questo, sarebbe sorprendente per la berlina EQC avere specifiche migliori rispetto all’ammiraglia EQS.

Anche se la berlina EQC pronta per la produzione potrebbe non corrispondere al coefficiente aerodinamico di 0,17 Cd dell’EQXX, potrebbe avvicinarsi, beneficiando dell’esperienza dei designer e degli ingegneri Mercedes. L’EQC si baserà sulla Mercedes Modular Architecture (MMA) che sarà alla base di tutti i modelli compatti e medi della futura gamma Mercedes-Benz.