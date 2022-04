L’intelligenza artificiale è diventata ormai un qualcosa che fa parte della nostra vita. Ci sono molti modi in cui questa tecnologia viene utilizzata. L’assistente di Google, la funzione di sintesi vocale sono esempi di intelligenza artificiale.

Puoi ricevere qualsiasi tipo di aiuto dagli assistenti Google relativo all’istruzione, alla salute e così via.

Puoi facilmente cercare qualsiasi tipo di informazione con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ma allo stesso tempo, bisogna anche valutare l’altro lato della medeglia. In alcuni casi, l’intelligenza artificiale può influire negativamente, ecco perche’.

Alcuni esperti prevedono che un maggiore uso dell’intelligenza artificiale migliorerà la vita delle persone in futuro, ma molti si preoccupano se cio’ renderà le persone poco produttive o pigre.

Altri invece sono preoccupati che renderà le persone senza lavoro. Ma la domanda principale resta: come l’Intelligenza Artificiale può influenzare gravemente e renderà le persone senza lavoro? La risposta bisogna non e’ semplice, e non esiste una verita’ assoluta.

Come tutte le tecnologie nuove, bisognera’ saper sfruttare il meglio per poter portare avanti un cambiamento cosi radicale. Questo significa che ottenere il beneficio e l’accesso ad informazioni che solo un’IA puo’ calcolare in tempi brevi non dovra’ destabilizzare la nostra capacita’ di giudizio in quanto esseri umani. E’ un processo lento, che potra’ essere tramandato in futuro alle nuove generazioni, come monito per non smarrire la strada.

Non e’ sempre visto in maniera critica

Nella sanità pubblica, l’IA sta giocando un ruolo molto importante. Utilizzando qualsiasi macchina basata sull’intelligenza artificiale, un medico può facilmente eseguire una diagnosi di qualsiasi malattia. Quindi, il medico può dare un trattamento adeguato al paziente. Tutto questo diventa possibile grazie all’Intelligenza Artificiale.

Ora bisogna aspettare la diagnosi del dottore quando si parla di malattie che riguardano il cuore o un paziente diabetico o un malato di cancro. Utilizzando l’IA sarà più efficace. Per questo motivo, meno persone moriranno a causa di queste malattie. Con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, in futuro, il settore della ricerca sarà più veloce.