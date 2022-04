Qualunque sia la tua opinione sulle emoji, sono ormai una costante nelle app di messaggistica, e non solo. Alcuni utenti li usano con parsimonia, mentre altri si divertono a renderle parte integrante di quasi ogni conversazione. Se vuoi ravvivare un messaggio di qualsiasi natura con delle emoji e non sai quali usare, Gboard ha inserito una nuova funzione che traduce le emoji e sceglie quella più adatta al posto tuo.

Per tradurre le emoji e utilizzare questa nuova funzione di Gboard è sufficiente cliccare sulla bacchetta magica che comparirà sulla tastiera. La funzione è disponibile con l’ultimo aggiornamento dell’app. Fino ad ora era possibile digitare delle parole e visualizzare l’emoji corrispondente. Con questa nuova funzione la scelta dipende anche dal contesto oltre che della traduzione letterale di quanto digitato.

Emoji su Gboard: nuova funzione per scegliere l’emoji perfetta per ogni conversazione

Ci sono due modalità: toccando una volta l’icona a forma di bacchetta magica verrà inserita l’emoji dopo il testo. Mentre, toccando la bacchetta due volte verrà inserita un’emoji tra ogni parola. Al momento pare che la funzione sia progettata soprattutto per funzionare con i vocaboli in inglese. In futuro ci sarà sicuramente il supporto per la funzione anche in altre lingue.

Se vuoi provare la nuova funzione anche sul tuo dispositivo, come già accennato prima assicurati che l’app di Gboard sia completamente aggiornata. Presente anche il programma beta cui iscriversi se l’ultimo aggiornamento non dovesse risultare utile. Sembra che si tratti di un’implementazione graduale, quindi non sorprenderti se non riesci in alcun modo a visualizzare l’icona corrispondente.