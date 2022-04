Dallo scorso 1° aprile 2022 l’operatore virtuale Fastweb Mobile ha lanciato una nuova promozione dedicata all’offerta Mobile da 7.95 euro al mese. Tutti i clienti che la sottoscriveranno riceveranno infatti un bundle di 150 GB di traffico dati, anche in 5G.

Fastweb ha dunque aggiornato il suo portafoglio tariffario di offerte di telefonia mobile, dopo che da oggi non è più disponibile l’offerta Fastweb Mobile Light a 5,95 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb introduce una promozione dedicata all’offerta da 7.95 euro al mese

Più precisamente, l’operatore ha modificato l’offerta Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese, con cui attualmente è possibile ottenere in promozione un traffico dati pari a 150 Giga mensili invece dei 90 Giga inclusi di base. Prima invece i 150 Giga a 7,95 euro al mese erano offerti solo in convergenza con le offerte di rete fissa Fastweb, sia per i nuovi clienti che per i già clienti, mentre adesso questa possibilità è stata estesa a tutti coloro che sottoscrivono Fastweb Mobile in questo periodo.

Per presentare la promozione a 7.95 euro al mese con 150 Giga per tutti è stato lanciato anche un nuovo spot dedicato con protagonista il testimonial dell’operatore Jannik Sinner, noto tennista italiano. Sul sito non è presente alcuna scadenza per la promo su Fastweb Mobile, definita “offerta speciale”, ma secondo quanto riportato nelle note del nuovo spot con Sinner, viene indicato che la promozione di Fastweb Mobile con 150 Giga mensili disponibili per tutti a 7.95 euro al mese sarà sottoscrivibile fino al 31 Maggio 2022, salvo eventuali cambiamenti o proroghe.

Fastweb Mobile con l’attuale promozione include quindi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto sempre al prezzo di 7.95 euro al mese. Sono inoltre inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.