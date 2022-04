Gli smartphone sono fortemente scontati solo da Expert, grazie al nuovissimo volantino, infatti, gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, avvicinandosi per la prima volta al mondo aziendale.

La campagna promozionale ricalca quanto di buono avevamo visto e discusso nelle scorse settimane, prima di tutto in termini di disponibilità sul territorio. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti potranno essere completati senza problemi anche online sul sito ufficiale, oltre che in ogni negozio, ricevendo difatti la merce a costo azzerato presso il vostro domicilio.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, li trovate in esclusiva solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Expert, attenzione alle nuove offerte

Prezzi sempre più bassi vi attendono in questi giorni da expert, offrendovi indubbiamente la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni acquisto. Il modello più performante e costoso dell’intero volantino, è senza dubbio l’ottimo Oppo Reno 6 Pro, oggi disponibile all’acquisto al prezzo finale di 599 euro. Per dovere di cronaca, ricordiamo essere stato commercializzato a cavallo della fine del 2021, ad un listino di 700 euro.

Rientrando invece in una spesa complessiva non superiore ai 300 euro, si potranno anche scoprire ottime occasioni da non perdere di vista. Tra queste annoveriamo chiaramente Xiaomi Redmi Note 11, ma anche wiko Power U20, Oppo A94, TCL 20R o Realme GT Master Edition.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che parliamo di prodotti in vendita a poco meno di 300 euro, e tutti con garanzia di 24 mesi, ma anche la variante completamente sbrandizzata su cui fare affidamento. Per i dettagli del volantino, collegatevi subito a questo indirizzo.