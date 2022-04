Euronics cattura indubbiamente l’attenzione di tantissimi consumatori in Italia, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel suo genere, e condita con prezzi da non credere.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi al volantino di Euronics, dovete comunque ricordare che non è stato attivato pressoché ovunque in Italia, ma presenta importanti limitazioni, per quanto riguarda la disponibilità sul territorio. Gli acquisti, almeno a questi prezzi, potranno essere completati solo recandosi presso i negozi di proprietà di determinati soci.

Euronics: scoperti nuovi sconti incredibili

Spendere poco con Euronics è decisamente più semplice di quanto avreste mai pensato ed immaginato, anche se la campagna promozionale rivolge completamente la propria attenzione verso la fascia media, con sconti mirati su prodotti non più costosi di 499 euro.

Il modello che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, è forse l’Honor 50, uno smartphone decisamente interessante e ricco di prestazioni allettanti, in vendita appunto alla cifra indicata poco sopra. Coloro che invece vorranno cercare di spendere ancora meno, potranno decidere di affidarsi direttamente a Galaxy A32, Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi Note 10S, Vivo Y21, Galaxy A22, Galaxy A52s e similari, tutti commercializzati ad una cifra complessiva che non supera i 329 euro.

I modelli elencati, lo ricordiamo, sono disponibili nella loro variante no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico, ed in genere sono più tempestivi. I dettagli e le offerte le trovate qui.