Il DJI Mini 3 Pro potrebbe arrivare con interessanti novita’ che lo differenziano dalla versione precedente, alcuni rumors infatti segnalano la presenza di sensori per evitare gli ostacoli e una batteria più grande.

Jasper Ellens ha pubblicato le foto e il video trapelati su Twitter. Ci sono due grandi sensori sulla parte anteriore del dispositivo per aiutare a evitare gli ostacoli, oltre a due sensori rivolti verso il basso che prevengono la collisione con il suolo. Se è vero, sara’ una gradita aggiunta per i principianti: il DJI Mini 2 ha solo sensori di rilevamento del suolo.

Rivista anche la fotocamera

In termini di fotocamera, la perdita mostra un obiettivo con un’apertura massima di f/1.7, che dovrebbe risultare in un’immagine più luminosa e prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione rispetto all’obiettivo f/2.8 del DJI Mini 2.

La fotocamera è montata a un gimbal a tre assi riprogettato che è posizionato su un lato, consentendo potenzialmente agli utenti di girare video verticali adatti alla pubblicazione su piattaforme social.

Inoltre, il DJI Mini 3 Pro potrebbe avere un tempo di volo leggermente più lungo, poiché la perdita indica una batteria aggiornata a 2.453 mAh. Per fare un confronto, il DJI Mini 2 ha una batteria da 2.250 mAh e un tempo di volo di 31 minuti, quindi potremmo vedere un piccolo miglioramento con il Mini 3 Pro.

Nonostante gli aggiornamenti, il DJI Mini 3 Pro manterrà comunque il peso inferiore a 250 grammi, consentendo agli utenti di pilotarlo senza doverlo registrare. Non è chiaro se il DJI Mini 3 Pro abbasserà il suo prezzo per qualcosa di un po’ più costoso da abbinare alla sua nuova etichetta “Pro”, o se prevede di rilasciare anche un modello “non Pro”.