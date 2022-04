Da sempre gli smartphone sono la categoria merceologica più richiesta e desiderata da parte degli utenti, anche da Coop e Ipercoop è in questo periodo possibile acquistare nuovi prodotti, risparmiando molto più del solito.

Il volantino che troverete raccontato dettagliatamente nel nostro articolo, non presenta vincoli o limitazioni di alcun tipo, in altre parole gli acquisti potranno tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ma senza affidarsi al sito ufficiale di Coop e Ipercoop.

Coop e Ipercoop: ecco le offerte che nessuno si sarebbe aspettato

Le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono legate più che altro alla fascia media della telefonia mobile, più precisamente tendente verso il basso. Tra queste non possiamo che annoverare l’ottimo Xiaomi Redmi Note 10 5G, un modello in vendita dallo scorso anno, ma ancora oggi sulla cresta dell’onda, data la presenza di specifiche complessivamente soddisfacenti. Il prezzo di vendita attuale, per quanto riguarda la campagna corrente, si aggira attorno ai 179 euro.

I suoi punti di forza sono comunque molteplici, partono da 128GB di memoria interna (che ricordiamo essere completamente espandibili), per salire poi verso 4GB di RAM ed un processore performante, ma anche una batteria che non deluderà assolutamente le aspettative di coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo. Tutto questo, come anticipato del resto, è disponibile in esclusiva nei punti vendita fisici di Coop e Ipercoop, se volete scoprire quali sono gli sconti, dovete collegarvi qui.