Con il volantino Comet attivato in questi giorni non si scherza assolutamente, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti, anche di fascia particolarmente elevata.

La campagna promozionale parte proprio da qui, con la possibilità di accedere a dispositivi di altissima qualità, sia in termini di negozio fisico, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In aggiunta, lo ricordiamo, è possibile anche ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse avere superato i 49 euro.

Comet: le offerte sono per tutti incredibili

Come altri rivenditori di elettronica, anche Comet ha recentemente deciso di buttarsi a capofitto nella possibilità di offrire gratis il Samsung Galaxy Tab A8 2021. Per ottenerlo basterà aggiungere al proprio carrello uno a scelta tra il bellissimo Galaxy Z Fold3, disponibile a 899 euro, in alternativa al Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale non va oltre comunque i 679 euro. La consegna, lo ricordiamo, sarà comunque immediata, avverrà direttamente in cassa, senza attese o costi aggiuntivi.

Le occasioni chiaramente non si limitano alla suddetta opportunità, ma si estendono direttamente anche verso altri lidi ugualmente interessanti. Coloro che ad esempio vorranno risparmiare al massimo, potranno affidarsi allo Xiaomi Redmi Note 10 5G, disponibile all’acquisto a soli 179 euro, solamente per citare una alternativa. Tutte le offerte del volantino le trovate raccontate nel dettaglio a questo link.