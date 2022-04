Con il volantino Bennet tutti gli utenti possono effettivamente avere l’occasione di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, senza mai doversi minimamente preoccupare del risultato finale.

La campagna ricalca tutto quanto di buono l’azienda aveva proposto nelle scorse settimane, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà in ogni negozio, ed inoltre sono commercializzati sempre alle solite condizioni di vendita. In altre parole, i prodotti sono completamente no brand, ed anche disponibili con garanzia di 24 mesi.

Bennet: che occasioni, i prezzi sono tra i più bassi

Grazie all’ottimo volantino di Bennet, gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione di spendere davvero pochissimo, anche nel momento in cui volessero acquistare uno smartphone di fascia alta, all’interno della campagna, infatti, possiamo trovare addirittura l’ottimo Apple iPhone 12. Il modello in questione è sul mercato da ormai qualche anno, tuttavia è ancora da considerarsi come uno dei migliori della generazione corrente, disponibile al prezzo finale di soli 699 euro.

Virando direttamente verso la fascia più bassa del mondo Samsung, l’attenzione viene catturata da un trittico di prodotti in vendita a non più di 349 euro. Il modello più costoso e performante, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, oggi acquistabile proprio alla suddetta cifra, e rimpiazzato da galaxy S21 FE. In alternativa, ecco arrivare anche Galaxy A12 disponibile a 129 euro, oppure Galaxy A22, il cui prezzo finale non andrà oltre i 149 euro.

