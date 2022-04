Android Auto, per chi non lo sapesse, è il sistema creato da Google che permette di abbinare il proprio smartphone al sistema di infotainment dell’automobile che stiamo guidando. Molti appassionati si lamentano del fatto che il suddetto sistema non è sufficientemente aggiornato rispetto all’utilità che ha, ma comunque Google di tanto in tanto fornisce degli aggiornamenti agli utenti che sono davvero di ottima fattura.

Android Auto: ecco l’ultima novità molto lieta agli utenti

Infatti, in base a quanto si legge su internet, l’ultimo aggiornamento è concernente i sistemi di suggerimenti alla guida. A quanto pare il team di Android Auto ha creato un sistema capace di suggerire in maniera celere quali contenuti riprodurre in base alle scelte dell’utente. In questo modo, si riduce sensibilmente la distrazione e il rischio di possibili incidenti stradali.

I servizi che utilizza Android Auto sono principalmente 4, ossia Spotify, YT Music, Google Podcast e le Notizie. I consigli vengono estrapolati in via diretta dal servizio che ciascun utente sta utilizzando. La funziona è disponibile in prossimità della barra di notifiche e viene rappresentata con l’icona di una nota musicale, quindi davvero molto facile da trovare con lo sguardo.

Almeno per ora, sembra che questa nuova feature sia confinata ad un numero ristretto di utenti e che non è ancora legata dalla versione di Android Auto già installata. Google, di fatti, come spesso accade, procederà con il rilascio della nuova funzione in maniera molto graduale, così da prendersi il tempo necessario per risolvere dei possibili bug sul percorso.