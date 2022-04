WhatsApp: risulterete invisibili con il trucco dell'anno, ecco il metodo gratis

Il livello di privacy che WhatsApp offre è già infinitamente alto, anche se spesso gli utenti si focalizzano su ben altro. Infatti col tempo sono venute fuori tantissime funzioni interessanti, le quali hanno reso l’applicazione in verde la migliore nel suo genere.

Da qualche tempo a questa parte i nuovi aggiornamenti però hanno influito proprio sul fronte sicurezza e privacy, proprio per rendere gli utenti immuni da ogni tipo di tranello. Questo ha portato quindi alcune novità che prima d’ora erano inimmaginabili. I messaggi infatti possono essere inoltrati al massimo 5 volte e non più 21, proprio per evitare che le catene dannose vadano a diffondersi. In questo modo WhatsApp ha acquisito molta più sicurezza anche se gli utenti avrebbero trovato un metodo ulteriore per rafforzare la propria privacy, giusto per sfizio.

WhatsApp, con questo trucco potete entrare quando volete senza essere visti e senza aggiornare il vostro ultimo accesso

Col tempo molti utenti hanno cominciato a entrare molto meno in chat per paura di essere contattati dai soliti rompi scatole. WhatsApp non prevede alcun metodo per evitare che quando si entra si figuri come online, e proprio per questo è nata una soluzione alternativa.

Stiamo parlando di un applicazione nota come Unseen, la quale già dal nome dovrebbe rendere bene l’idea. Questa permette di intercettare tutti i messaggi di WhatsApp, in modo da non farvi entrare per forza nella piattaforma originale per leggerli. Così facendo gli utenti potranno dunque avere un resoconto di tutto quello che c’è da leggere, e inoltre l’ultimo accesso non verrà aggiornato per nulla.