Vodafone non si arrende alla concorrenza degli altri operatori low cost e rilancia la sua proposta per la telefonia mobile. Obiettivo principale per il gestore inglese è garantire un’alternativa a Iliad e alle sue principali tariffe da ribasso come la Giga 150. Gli abbonati che intendono effettuare la portabilità della rete da altro gestore possono ora sfruttare una vantaggiosa proposta.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di aprile

La migliore ricaricabile che Vodafone offre a tutti i suoi abbonati è la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete con le velocità del 4G.

Il prezzo per il rinnovo mensile di questa ricaricabile sarà di 8,99 euro ogni trenta giorni. I clienti che intendono sottoscrivere questa promozione dovranno aggiungere soltanto un costo una tantum pari a 10 euro.

Sempre gli abbonati di Vodafone che optano per questa tariffa avranno anche una garanzia inedita. Il provider, infatti, prevede un costo inalterato durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Nel primo semestre dall’attivazione della SIM, il gestore si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione su costi e soglie di consumo.

I clienti che desiderano sottoscrivere la promozione Special 100 Giga dovranno rivolgersi necessariamente presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone sul suolo nazionale. Ad oggi, solo per gli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.